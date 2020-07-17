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Определен кандидат на должность зампредседателя Верховного суда

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) рекомендовала Ирину Подносову на должность заместителя председателя Верховного суда — председателя судебной коллегии по экономическим спорам ВС. Об этом 17 июля сообщил ТАСС.

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«Коллегия рассмотрела заявление Подносовой Ирины Леонидовны о рекомендации кандидатом на должность заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации — председателя судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации и решила рекомендовать ее на эту должность», — сообщили агентству в ВККС.

Комиссия удовлетворила заявления Василия Нечаева и Олега Свириденко о прекращении их полномочий в качестве заместителей председателя ВС РФ. Должность председателя ранее занимал Свириденко.

Подносова окончила юридический факультет ЛГУ в 1975 году по специальности «Правоведение». В 1990 году она стала судьей Лужского городского суда Ленинградской области. Проработав на этой должности 13 лет, она получила повышение до председателя этого суда. В дальнейшем она работала зампредом Ленинградского областного суда, его председателем, а с 2018 года возглавляла Второй апелляционный суд общей юрисдикции.

Ранее, в мае, Верховный суд России принял решение о том, что привлечение судьи к ответственности за неправосудные приговоры, являющиеся следствием непреднамеренно совершенной ошибки, незаконно.

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