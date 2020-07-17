Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске
Общество
Песков назвал недопустимыми инструкции по освещению митингов в СМИ
Авто
Hyundai отзовет в России более 18 тыс. кроссоверов Santa Fe
Общество
Песков прокомментировал расследование расстрела царской семьи
Общество
Подмосковье может перейти к новому этапу снятия ограничений

Порядка 12 тыс. га леса горит в Красноярском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла с 11 тыс. га до 11,6 тыс. га. 25 возгораний зафиксированы в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском, Тасеевском и Эвенкийском районах.

В Гидрометцентре оценили данные о причине половины лесных пожаров в России

В течение суток специалистам Лесопожарного центра удалось ликвидировать шесть возгораний общей площадью 170 га. С огнем боролись 600 человек, 17 единиц техники и 21 воздушное судно, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

С начала пожароопасного сезона площадь лесных пожаров достигла в Красноярском крае 270 тыс. га. Это меньше, чем в 2019 году. Тогда специалисты ликвидировали возгорание на общей площади в 1,1 млн га.

17 июля сообщалось, что в ХМАО количество лесных пожаров выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. По словам главы МЧС России Евгения Зиничева, причин пожаров две — природные явления и человеческий фактор.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020