Порядка 12 тыс. га леса горит в Красноярском крае

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла с 11 тыс. га до 11,6 тыс. га. 25 возгораний зафиксированы в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском, Тасеевском и Эвенкийском районах.

В течение суток специалистам Лесопожарного центра удалось ликвидировать шесть возгораний общей площадью 170 га. С огнем боролись 600 человек, 17 единиц техники и 21 воздушное судно, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

С начала пожароопасного сезона площадь лесных пожаров достигла в Красноярском крае 270 тыс. га. Это меньше, чем в 2019 году. Тогда специалисты ликвидировали возгорание на общей площади в 1,1 млн га.

17 июля сообщалось, что в ХМАО количество лесных пожаров выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. По словам главы МЧС России Евгения Зиничева, причин пожаров две — природные явления и человеческий фактор.