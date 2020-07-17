Федеральная служба безопасности России (ФСБ) предотвратила теракт в Хабаровске. Задержан гражданин одной из центральноазиатских республик, сообщил Центр общественных связей ведомства в пятницу, 17 июля.

Задержанный планировал по указанию главарей международных террористов совершить нападение в людном месте, а потом уехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке, передает «РИА Новости».

У мужчины изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие, флаг международной террористической организации. В его телефоне обнаружена видеозапись его так называемой присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракта.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 («Приготовление к террористическому акт») УК РФ.

13 июля в Ростовской области была пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников террористической организации ИГ («Исламское государство», запрещена на территории РФ). В нее входили шесть проживающих в регионе выходцев из стран Средней Азии.

Задержанные готовили террористические акции в медицинских и учебных учреждениях, а также планировали нападения на сотрудников полиции.