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Песков назвал недопустимыми инструкции по освещению митингов в СМИ

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Фото: ТАСС/Дмитрий Моргулис
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В Кремле считают недопустимым инструкции для СМИ о том, как именно надо освещать митинги. Об этом в пятницу, 17 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя появившуюся информацию о том, что журналистам дали задание запугивать людей коронавирусом во время освещения акций протеста в Хабаровском крае.

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«Мы считаем недопустимым подобные инструкции, для достоверности информации мы предпочли бы прочитать конкретику на этот счет. Откуда такие инструкции, кому такие инструкции? Это добавило бы убедительности этой информации», ― рассказал он журналистам.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что журналистам Приморья поступило от властей задание запугивать местных жителей эпидемией коронавируса, чтобы те не принимали участие в митингах в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Накануне в регионе прошла очередная несогласованная акция в поддержку политика. Отмечалось, что в митинге приняли участие порядка 400 человек, а сотрудники полиции раздавали им маски, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Губернатора задержали по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

10 июля суд арестовал губернатора на срок до 9 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. По словам следователя, это было сделано с целью обеспечить безопасность участников судебного процесса, которым уже поступали угрозы. 16 июля Мосгорсуд признал законным арест Фургала.

В тот же день Следственный комитет заявил о наличии неопровержимых доказательств причастности губернатора к организации двух убийств и одного покушения, отмечает «Газета.ру».

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