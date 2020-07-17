Продавца оштрафуют после гибели студентки от отравления коньяком в Ижевске

В Удмуртии сотрудники правоохранительных органов установили личность торговца, который продал подросткам разливной коньяк. От отравления алкоголем скончалась 17-летняя студентка.

По данным следствия, в июне группа подростков 17–18 лет арендовала коттедж в Ленинском районе Ижевска. Молодые люди отмечали день рождения двух друзей и купили разливной коньяк. Утром ребята обнаружили, что девушка 17 лет скончалась. Причиной гибели стало отравление этиловым спиртом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Прокуратура пришла к выводу, что в учебных заведениях, где обучались подростки, недостаточно эффективно велась профилактическая работа. Кроме того, выявлены нарушения в работе участковых полицейских по выявлению лиц, сдающих помещения в аренду для вечеринок. Об этом пишет ИА «Сусанин».

Продавцу коньяка грозит административная ответственность.