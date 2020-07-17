Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Мурашко назвал долю заполненных реанимационных коек для больных COVID-19
Армия
Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина
Общество
Песков заявил о блестящей работе системы «президент — правительство» в России
Мир
Анкара высказалась против санкций США в отношении «Турецкого потока»
Общество
Регистрацию первой российской вакцины от COVID-19 наметили на август

Продавца оштрафуют после гибели студентки от отравления коньяком в Ижевске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Удмуртии сотрудники правоохранительных органов установили личность торговца, который продал подросткам разливной коньяк. От отравления алкоголем скончалась 17-летняя студентка.

По данным следствия, в июне группа подростков 17–18 лет арендовала коттедж в Ленинском районе Ижевска. Молодые люди отмечали день рождения двух друзей и купили разливной коньяк. Утром ребята обнаружили, что девушка 17 лет скончалась. Причиной гибели стало отравление этиловым спиртом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Прокуратура пришла к выводу, что в учебных заведениях, где обучались подростки, недостаточно эффективно велась профилактическая работа. Кроме того, выявлены нарушения в работе участковых полицейских по выявлению лиц, сдающих помещения в аренду для вечеринок. Об этом пишет ИА «Сусанин».

Продавцу коньяка грозит административная ответственность.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020