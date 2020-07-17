Hyundai отзовет в России более 18 тыс. кроссоверов Santa Fe

Корейская компания Hyundai отзывает с российского рынка 18 563 кроссовера Santa Fe. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба «Росстандарта».

Отмечается, что у автомобилей, выпущенных в период с 16 марта 2005 года по 22 сентября 2009 года, в проводке может возникнуть короткое замыкание.

Дилеры Hyundai проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

6 июля сообщалось, что Hyundai планирует внедрить в России новую схему продаж автомобилей.