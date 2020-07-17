Свалку медицинских отходов нашли на окраине Южно-Сахалинска

На окраине Южно-Сахалинска обнаружили свалку медицинских отходов класса «Б». Их нашли в заброшенных гаражах в северо-западной части города.

В пакетах находились использованные медицинские инструменты, капельницы, шприцы, расходные материалы для забора анализов и средства индивидуальной защиты. На место выехали специалисты городской администрации.

Поблизости находился водитель автомобиля. Он представился сотрудником одной из компаний города, которая занимается вывозом и уничтожением медицинских отходов. Мужчина подтвердил факт складирования.

Проверкой законности подобных действий занялась прокуратура Южно-Сахалинска. Она даст оценку этому происшествию в рамках действующих законов, пишет ИА SakhalinMedia.

18 июня сообщалось, что в Челябинске жители обнаружили разбросанные пробирки с анализами крови. Они находились рядом с мусорным контейнером на территории больницы.