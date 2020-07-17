Навального отправили под подписку о невыезде по делу о клевете

Следователи взяли с блогера Алексея Навального подписку о невыезде в качестве меры пресечения по делу о клевете. Об этом в пятницу, 17 июля, он сам сообщил в Twitter.

«Пришел на допрос по «делу о клевете». Следователь сообщает, что применяет ко мне меру пресечения: подписку о невыезде», — говорится в посте.

Днем ранее прокуратура Москвы признала законным возбуждение уголовного дела в отношении Навального.

О возбуждении уголовного дела в отношении Навального стало известно ранее в тот же день. Как отметили в Следственном комитете, одним из федеральных СМИ был опубликован видеоролик, в котором участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко поддержал голосование по изменениям в Конституцию России.

По данным следствия, позже Навальный разместил в социальных сетях этот видеоролик, опубликовав комментарий, «содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны». В ролике также снялись и стали объектом критики блогера академик РАН Лео Бокерия, актеры Василий Лановой, Ирина Купченко и Иван Охлобыстин, космонавт Олег Кононенко, дизайнер Артемий Лебедев и др.

Президент России Владимир Путин назначил датой проведения голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Внести изменения в Основной закон страны лидер предложил в ходе послания Федеральному собранию 15 января.