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Навального отправили под подписку о невыезде по делу о клевете

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Следователи взяли с блогера Алексея Навального подписку о невыезде в качестве меры пресечения по делу о клевете. Об этом в пятницу, 17 июля, он сам сообщил в Twitter.

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«Пришел на допрос по «делу о клевете». Следователь сообщает, что применяет ко мне меру пресечения: подписку о невыезде», — говорится в посте.

Днем ранее прокуратура Москвы признала законным возбуждение уголовного дела в отношении Навального.

О возбуждении уголовного дела в отношении Навального стало известно ранее в тот же день. Как отметили в Следственном комитете, одним из федеральных СМИ был опубликован видеоролик, в котором участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко поддержал голосование по изменениям в Конституцию России.

По данным следствия, позже Навальный разместил в социальных сетях этот видеоролик, опубликовав комментарий, «содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны». В ролике также снялись и стали объектом критики блогера академик РАН Лео Бокерия, актеры Василий Лановой, Ирина Купченко и Иван Охлобыстин, космонавт Олег Кононенко, дизайнер Артемий Лебедев и др.

Президент России Владимир Путин назначил датой проведения голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Внести изменения в Основной закон страны лидер предложил в ходе послания Федеральному собранию 15 января.

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