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Эксперт назвал преимущества новых правил конвертации валют от MasterCard

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Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал 17 июля «Известиям», кто выиграет от изменений MasterCard правил конвертации валют по картам в долларах и евро.

Ранее в этот день РБК сообщил, что с 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа. Сейчас окончательная сумма покупки списывается спустя один-три дня.

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«От новации MasterCard действительно выиграют держатели, которые оплачивают покупки или услуги не в долларах и евро, а в местной валюте других стран. Расчет по курсу на день оплаты — это то, что путешественники ждали давно», — сказал Артем Деев.

По его словам, это новшество порадует особенно тех, кто часто посещает развивающиеся страны, где зачастую курсовая разница за два-три дня составляла ощутимые суммы. В результате гражданин терял больше денег, чем изначально планировал.

«Теперь таких ситуаций не будет — туристы будут точно знать, что сумма, списанная с карты, соответствует тому курсу, который был в день оплаты товара», — сказал аналитик.

Для платежной системы MasterCard принятое новшество означает еще одно конкурентное преимущество по сравнению с другими участниками рынка платежных карт, заключил эксперт.

Ранее, в мае, сообщалось о том, что MasterCard повысила разрешенный лимит, при котором держатели карт могут не вводить PIN-код, если расплачиваются бесконтактно. Он составит 5 тыс. рублей вместо 1 тыс., как раньше.

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