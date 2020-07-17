Дело возбудили по факту продажи алкоголя с метиловым спиртом в Ростове

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении пенсионера, который торговал опасным для жизни алкоголем. В напитках обнаружено содержание метилового спирта.

По данным правоохранительных органов, 63-летний предприниматель осуществлял продажу алкоголя в собственном магазине. В марте 2020 года он продал посетителям две бутылки с жидкостью под видом водки. Продукция была направлена на исследование. Специалисты установили, что в составе напитка имелся метиловый спирт, пишет RostovGazeta.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что сеть по продаже контрафактного алкоголя ликвидировали в Волгограде. По данным полиции, 36-летний уроженец Краснодарского края продавал вино, чачу и коньяк без маркировки. Всего изъято порядка 3,2 тыс. коробок с алкоголем.