Светомузыкальный фонтан запустили в Рязани

В Рязани начал работу светомузыкальный фонтан возле Дворца торжеств. График работы фонтана будет корректироваться в зависимости от погоды.

По данным администрации, конструкцию включают ежедневно с 10 до 22 часов. Однако музыкальная программа и световое шоу будут проводиться только по выходным и праздникам. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

Власти Рязани просят горожан не вставать под струи фонтана и не перекрывать ток воды. Также рязанцев просят не выгуливать на территории фонтана собак и не устраивать пикники на газонах.

К запуску городских фонтанов в Рязани приступили в начале недели. Специалисты завершали технические работы и заполняли чаши водой.