В 12 домах престарелых в России нашли нарушения пожарной безопасности

В России за нарушения требований пожарной безопасности могут закрыть 12 домов престарелых. Об этом 17 июля заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Это произойдет в том случае, если найденные нарушения не будут исправлены в ближайшие два-три месяца. Еникеев добавил, что эти цифры касаются только официальных учреждений, однако в стране действуют много частных домов престарелых, замаскированных под жилые дома.

«Мы сегодня предусматриваем механизмы, соответствующие письма и указания главного госинспектора пожарного надзора направлены во все регионы, чтобы обратить на это внимание жесточайшее, а также вести перечень, например, как детских оздоровительных учреждений, создать реестр», — приводит его слова ТАСС.

Основными нарушениями, которые были выявлены в ходе проверок, стали располагаемые в подвалах бойлеры и котлы, которые согласно правилам должны стоять в стороне от зданий. Кроме того, на проверенных объектах отсутствовали пути эвакуации и пожарная сигнализация.

Пожар в доме престарелых в районе Кунцево произошел вечером 8 апреля. В результате были госпитализированы 16 человек, четверо погибли. Возгорание произошло на цокольном этаже частного пансионата.

Роспотребнадзор провел в пансионате проверку, в ходе которой выявил нарушения.

Следователи квалифицировали смерть четырех человек как непредумышленное убийство. ГУ СКР по Москве возбудило уголовное дело по факту пожара, а позже еще одно — по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».