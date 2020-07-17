Новые реанимобили получила Калининградская область

В Калининградскую область доставили 10 новых реанимобилей. Семь машин будут работать на городской станции скорой медицинской помощи, еще три распределят между районными больницами.

Закупка автомобилей произведена в рамках федеральной программы. Суммарная стоимость реанимобилей составила 42 млн рублей. Три машины направят в муниципалитеты, где есть острая необходимость. Об этом сообщает «Калининград.Ru».

По одной машине отправится в Гвардейск, Ладушкин и один из приморских районов.

В августе в регион привезут еще восемь единиц транспорта класса В. На эти цели было направлено более 22 млн рублей из областного бюджета. Кроме того, власти подписали постановление о закупке 17 машин по федеральной программе.