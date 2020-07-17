Воду спустят из запруды в Татарстане для поиска детей

В Татарстане спустят воду из сельской запруды в Буинском районе для поиска пропавших детей. Спасатели уже осмотрели порядка 24 тыс. кв. м акватории.

Подростки 15 и 17 лет отправились купаться к плотине возле села Ахмаметьево и пропали. Позже их вещи обнаружила мать, которая отправилась на поиски несовершеннолетних. К поискам присоединились спасатели. Методом траления они обследовали 10 тыс. кв. м водоема и осмотрели порядка 24 тыс. кв. м акватории. 17 июля на помощь в поисках подростков отправилась дополнительная водолазная группа из Казани. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Специалисты приняли решение о сливе воды с плотины. Мероприятия проходят под контролем и угрозы для населенных пунктов не представляют.

По факту пропажи подростков началась прокурорская проверка. В правоохранительных органах отметили, что на берегу водоема был установлен аншлаг о запрете купания.