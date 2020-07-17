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Мурашко назвал долю заполненных реанимационных коек для больных COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России заполнено только 10% реанимационных коек, предназначенных для больных коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал в пятницу, 17 июля, глава Минздрава страны Михаил Мурашко.

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«Количество реанимационных коек, развернутых в стране, составляет 25 тыс. Количество задействованных реанимационных коек составляет около 10%», — приводит его слова «РИА Новости».

Он отметил, что ведомство регулярно пересматривает федеральные методические рекомендации для лечения коронавирусных больных, в том числе добавляет новые препараты, разработанные для борьбы с инфекцией.

Мурашко подчеркнул, что всего в стране развернуто 160 тыс. коек для пациентов с COVID-19. Заполнены на сегодняшний день 112–113 тыс.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на снижение суточного прироста числа заболевших COVID-19 в стране. По его словам, кривая заболевания коронавирусом в России постепенно идет вниз, но расслабляться нельзя, чтобы не допустить вторую волну.

О вероятности возникновения второй волны коронавируса «Известиям» 15 июля рассказали в пресс-службе Минздрава России. В ведомстве считают, что нельзя исключать подъема заболеваемости COVID-19 в новом эпидемическом сезоне респираторных инфекций.

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По данным оперштаба, в России с момента распространения инфекции зарегистрировано 759 203 подтвержденных случая коронавируса, в том числе 6406 за последние сутки. Скончались в результате заражения 12 123 человека, вылечились 539 373 пациента.

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