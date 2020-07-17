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Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля.

Во весь спрос: ОПЕК+ увеличит добычу на 2 млн баррелей с августа
Решение приведет к стабилизации цен в диапазоне $40–50 за бочку

Курс европейской валюты к 12:01 мск торговался на уровне 82,07 рубля, что в последний раз было зафиксировано 4 мая этого года, передает ТАСС. При этом курс доллара также вырос (на 0,5% ― до 71,89 рубля).

Как отмечает агентство, рубль начал слабеть по отношению к доллару и евро из-за снижения нефтяных котировок. Так, стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE с поставками в сентябре снизилась до $42,96 за баррель.

Ранее, 15 июля, сообщалось, что страны ОПЕК+ в июне выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 107%, при этом в мае оно было выполнено на 87%.

В начале марта 2020 года цены на нефть обрушились из-за сокращения мирового спроса по причине экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, а также из-за срыва сделки ОПЕК+.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года. Соглашение вступило в силу с 1 мая этого года.

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