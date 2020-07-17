Несовершеннолетняя девушка погибла в ДТП в Волгоградской области

Четыре человека доставлены в больницу после ДТП в Волгоградской области. 15-летняя девушка скончалась.

Авария произошла в Палласовке в ночное время. На неосвещенном участке улицы Островной водитель автомобиля «ВАЗ» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с другим «ВАЗом». Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

Оба водителя пострадали. Также травмы получили 18-летний парень и 15-летняя девушка, которые находились на пассажирских места. Все пострадавшие были госпитализированы. Несмотря на медицинскую помощь, девушка скончалась.

Ранее сообщалось, что в Якутии водитель грузовика допустил съезд в кювет и опрокидывание автомобиля при движении по трассе «Вилюй». Мужчина получил смертельные травмы. По данным ГИБДД, ранее он был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.