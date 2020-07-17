Дамбу прорвало в Республике Алтай из-за обильных дождей

В Республике Алтай на реке Чаганка 16 июля прорвало дамбу. Затопило часть села Кош-Агач. Специалисты Роспотребнадзора начали срочную дезинфекцию, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний.

Река поднялась из-за затяжных дождей. В зону подтопления попали приусадебные участки, выгребные ямы, туалеты и надворные постройки на территории пяти домовладений, отмечают в ведомстве. Об этом информирует altapress.ru. В районе работает оперативная группа МЧС из 25 человек. Несколько размытых участков дорог уже восстановили с помощью устройства дамб.

Как сообщалось 15 июля, в пяти районах Тувы (Монгун-Тайгинском, Чеди-Хольском, Бай-Тайгинском, Чаа-Хольском и Улуг-Хемском) вышедшие из берегов после сильных дождей реки размыли дороги и повредили несколько мостов. Затруднен проезд легкового автотранспорта. На местах работают оперативные группы пожарно-спасательных частей.