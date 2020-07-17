Дети вновь устроили экстремальные игры на мосту в Биробиджане

В Биробиджане дети устроили опасные для жизни игры на старом мосту. Они прогуливались по теплосетям, проложенным вдоль мостового прохода. Происходящее на видео сняли прохожие.

Судя по записи, которую передали ИА EAOMedia, один из подростков едва не упал в реку с высоты. Однако это его не остановило, и он продолжил путь. Прохожие пригрозили вызвать полицию. Но на смену одним экстремалам пришли другие.

По словам сотрудника пресс-службы УМВД по ЕАО Анны Сургутской, ответственность за действия детей несут родители. В данном случае предусмотрена административная ответственность по статье «Неисполнение родителями или законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

В воскресенье, 12 июля, подростки устроили экстремальное купание в Бире, прыгая в реку со старого моста. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. Личности подростков устанавливаются.