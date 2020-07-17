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Случаи появления медведей у жилых домов участились в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае бурые медведи стали чаще нападать на местных жителей. В период с 9 по 16 июля зафиксировано шесть конфликтных ситуаций с участием хищников.

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В частности, 11 июля бурый медведь вывел из строя метеорологическое оборудование на станции в верховьях реки Урми Хабаровского муниципального района. 13 июля двух бурых медведей заметили на пасеке на окраине поселка Пони Комсомольского района.

14 июля бурый медведь появился в СНТ «Березка» в Солнечном муниципальном районе. 15 июля хищников обнаружили на базе отдыха «Хрустальное озеро». Во всех этих случаях медведи представляли реальную угрозу жизни и здоровью окружающих.

А с начала года оперативная группа 135 раз выезжала для проверки сообщений о появлении медведей. Информация о 44 инцидентах подтвердилась, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на краевое министерство природных ресурсов.

23 июня сообщалось, что на трассе Хабаровск–Комсомольск-на-Амуре медведица набросилась на автомобиль с людьми. Атаку дикого зверя зафиксировал видеорегистратор.

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