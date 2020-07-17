Песков заявил об отсутствии повода для «медового месяца» в отношениях России и США

В настоящее время нет повода для «медового месяца» в отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом 17 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очень близкими они (отношения России и США) не были никогда, и нет повода для «медового месяца» и сейчас. Чтобы был «медовый месяц», сначала нужно пожениться, а жениться никто не собирается», — сказал он в интервью «Авторадио».

Песков отметил, что у многих могут возникнуть ожидания того, что глобальные кризисы, подобные пандемии коронавируса, «могут стать почвой», на которой «могут появиться ростки истинного взаимодействия». Отчасти так происходит, подтвердил он. В качестве примера пресс-секретарь главы государства привел ту помощь, которую Китай оказывал России, а Россия — Италии. Он напомнил, что Москва и Вашингтон также обменивались помощью во время пандемии.

«И вроде бы эти ростки мы видим, и вроде бы в конкретных делах мы должны перейти на другой, более благоприятный режим взаимодействия, но это не так, этого не происходит», — отметил Песков.

Однако при этом нарастает конфликт между США и Китаем, а президент США Дональд Трамп решает выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По его мнению, подобные вещи приземляют Россию «в благостных делах» и указывают на то, что «расслабляться нельзя».

По словам Пескова, президент России Владимир Путин «ищет добрых отношений со всеми странами» и готов к конструктивному диалогу на равных условиях без попыток навязать Москве какие-либо решения. Он отметил, что до 2000 года у руководителей страны была иллюзия о вселенской гармонии без конфронтации с США, однако впоследствии они поняли, что ошиблись.

«Очень хорошо это понимает президент Путин. Именно поэтому он с 2000 года проводит абсолютно последовательную, четкую международную политику, она направлена на выстраивание добрых отношений со всеми странами, которые к этому готовы. Но она преследует одну цель — повышение благосостояния россиян, не повышение благосостояния американцев, а россиян. Именно для этого и во имя этого Путин и работает», — сказал он.

Ранее, в пятницу, Песков назвал Путина самым влиятельным государственным деятелем в мире.