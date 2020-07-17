Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии

Превращение Айя-Софии в мечеть не скажется на отношениях России и Турции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 17 июля.

Россия, во-первых, считает, что это внутреннее дело Турции, во-вторых, надеется, что при любом раскладе будет учтено сакральное значение, которое собор имеет для многих христиан, сказал Песков в интервью «Авторадио».

Также кремлевский спикер подчеркнул, что Россия получила разъяснение, что вход в собор для туристов будет бесплатным. Раньше билеты были достаточно дорогими, поэтому такой расклад можно считать везением, отметил он.

16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть. По словам главы ведомства Мехмета Нури Эрсоя, подписан соответствующий документ. В здании ускорятся реставрационные работы, а вход для иностранцев станет бесплатным, пообещал он.

Подчеркивалось, что всё будет сделано так, чтобы не повредить историческое здание, а вне времени служб туристы по-прежнему смогут заходить в собор.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть 10 июля. При этом соглашение о музейном статусе собора от 1934 года было аннулировано.

Турецкий лидер призвал всех с уважением отнестись к решению властей страны изменить статус собора и назвал свое решение исправлением исторической ошибки. В то же время Турция готова к любому сотрудничеству с ЮНЕСКО в вопросе сохранения собора Святой Софии в качестве объекта наследия.

Против смены статуса достопримечательности выступили ряд стран и Русская православная церковь. В свою очередь в Кремле расценили превращение собора Святой Софии в мечеть как внутреннее дело Турции. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность сохранения доступа в собор как в музей.