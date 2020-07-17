Анкара высказалась против санкций США в отношении «Турецкого потока»

Турция тесно сотрудничает с Россией в энергетической сфере, республика выступает против односторонних санкций США. Об этом в пятницу, 17 июля, ТАСС сообщил дипломатический источник в Анкаре, комментируя намерения США внести газопроводы «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» в санкционный список.

«Турция во всех случаях заявляла, что выступает против односторонних санкций. У нас очень тесные отношения с Россией в энергетической сфере. «Турецкий поток» — это проект, который был создан и реализован в соответствии с потребностями и требованиями стран региона. Поэтому мы не считаем правильным, что [США] подобным образом вмешиваются в дела соответствующих стран», — приводит агентство слова собеседника.

Днем ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдеп обновил рекомендации по действию закона о противодействии России через санкции (закон CAATSA), включив в них «Северный поток – 2» и вторую нитку «Турецкого потока». Таким образом, лица совершающие инвестиции или связанные с такой деятельностью, «включая, но не ограничиваясь финансированием партнеров, а также суда, причастные к прокладке трубопроводов, могут стать объектами санкций».

В тот же день Помпео в ходе брифинга объявил о расширении санкций Вашингтона в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока». В то же время в Госдепе заявили, что США пока не вводят санкции против российских трубопроводов.

«Турецкий поток» — проект газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Строительство сербского участка газопровода «Турецкий поток» началось в конце мая 2019 года в автономном крае Воеводина на севере Сербии.