Песков назвал Путина самым влиятельным политиком в мире

Президент России Владимир Путин является самым влиятельным политиком в мире. Об этом 17 июля заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Стать пресс-секретарем, с моей точки зрения, самого блестящего государственного деятеля в мире, самого влиятельного государственного деятеля в мире действующего — это, конечно, удача в жизни», — сказал он в интервью «Авторадио».

Песков отметил, что благодаря работе с Путиным у него есть возможность учиться «не по книгам, а в реальной жизни», а также ощущать себя «в гуще процессов», имеющих значение не только для России, но и для всего мира. При этом он, как пресс-секретарь главы государства, несет «свою долю ответственности».

По словам Пескова, он не знает, что такое творческая свобода, поскольку пришел работать в администрацию Путина из Министерства иностранных дел, а посольская жизнь «характеризуется еще меньшим количеством свободы, чем работа в администрации президента».

«В администрацию президента я пришел работать из МИДа в 2000 году, то есть это уже 20 лет. Что такое творческая свобода, я не знаю вообще, потому что в администрацию я пришел из Министерства иностранных дел, вернулся из нашего посольства в Анкаре, в Турции», — напомнил он.

Отвечая на вопрос, что для него значит быть пресс-секретарем президента — ноша, призвание или необходимость, Песков выразил убеждение, что для его жизни такая работа — и есть свобода, и это точно не ноша.

Ранее Песков сравнил себя с сапером, который не имеет права на ошибку, потому что его ответы могут использованы против главы государства.

По словам Пескова, ему приходится быть готовым, «чтобы отвечать на попытки тебя уколоть со стороны журналистов, задать нелегкие вопросы, с двойным дном». Он признался, что делать это не всегда легко. Неверные формулировки могут быть использованы недоброжелателями против президента, что недопустимо, подчеркнул он.