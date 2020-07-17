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В Новосибирской области при взрыве газа пострадала пенсионерка

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Фото: МЧС РФ
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Пожилая женщина пострадала из-за взрыва в жилом доме в новосибирском городе Куйбышев. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе района.

«Пострадала пенсионерка 1937 года рождения, (у нее. ― Ред.) ожог лица, шеи, конечностей, шоковое состояние. Взрыв произошел в двухэтажном 16-квартирном доме. Предварительно, взрыв произошел из-за утечки газа из баллона», ― рассказали агентству.

Ранее, 15 июля, в доме на Краснопутиловской улице Санкт-Петербурга произошел хлопок бытового газа, после чего начался пожар. В его тушении были задействованы 24 человека и пять единиц спецтехники. В результате происшествия пострадал один человек: женщина получила 70% ожогов тела.

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