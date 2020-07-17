Мост через Амур в Китай запланирован к запуску по временной схеме к 1 сентября

Российско-китайский мост через реку Амур, который свяжет Россию и Китай, планируют запустить по временной схеме к 1 сентября, сообщил в пятницу, 17 июля, губернатор Амурской области Василий Орлов.

По его словам, мост уже был бы открыт, если бы не пандемия коронавируса.

«Мы рассчитываем на 1 сентября пока, но срок будет варьироваться в зависимости от эпидемиологической ситуации. Временная схема, которая будет действовать, пока не будет построен полноценный пункт пропуска. Чтобы его построить, нужно примерно 1,5 года, это оценка Росгранстроя, у них сейчас ведется проектирование, земельный участок отведен. По временной схеме мост будет работать с пропускной способностью до 200 грузовых автомобилей в сутки», — цитирует Орлова «РИА Новости».

На данный момент на российской части моста построен временный пограничный пункт пропуска. Он, по словам губернатора, введен в эксплуатацию и готов принимать грузы, согласно законодательству, через временный пункт не может проезжать пассажирский транспорт.

Строительство международного моста через Амур в Китай началось в декабре 2016 года и завершилось в ноябре 2019-го. Его пропускная способность составит 630 грузовиков, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тыс. человек в сутки.