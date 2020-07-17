Завод по производству экологичного топлива появится в Брянской области

В Брянской области планируют построить завод по производству биоэтанола и этилацетата. Предприятие откроется в Клинцовском районе.

Губернатор Александр Богомаз обсудил проект с представителями АО «Биотехнологии». Открытие завода запланировано на начало 2021 года. Предприятие будет выпускать биоэтанол — топливо из растительного сырья, а также этилацетат, который используется в качестве растворителя в производстве лакокрасочных материалов, лекарств и печатной промышленности. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU.

Прежний завод был остановлен более десяти лет назад. На новом производстве создадут 150 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Брянске на территории, где располагался аэропорт, достроят семейный ТРЦ с аквапарком. В проект вложат около 10 млрд рублей. Здесь же создадут более 2 тыс. рабочих мест.