ЦБ аннулировал лицензию Проминвестбанка

Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного коммерческого банка «Промышленно-инвестиционный банк». Об этом в пятницу, 17 июля, сообщила пресс-служба Банка России.

«Основанием для аннулирования лицензии у АКБ «Проминвестбанк» (ПАО) послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации», ― говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что банк не является участником системы страхования вкладов, а также добавили, что по величине активов, согласно данным отчетности на 1 июля, кредитная организация занимала 236-е место в банковской системе страны.

Ранее в этот день стало известно, что ЦБ аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Кузнецкий мост». Отмечалось, что в соответствии с действующим законодательством в банк будет назначена ликвидационная комиссия.

Банк являлся участником системы страхования вкладов. По состоянию на 1 июля «Кузнецкий мост» занимал 362-е место по величине активов в банковской системе РФ.