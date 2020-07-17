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МИД РФ прокомментировал инициативу Берлина ввести санкции из-за кибератаки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Инициатива Берлина о введении санкций против РФ в связи с хакерской атакой на бундестаг в 2015 году — это плохая новость для российско-германских отношений. Об этом в пятницу, 17 июля, заявил «Интерфаксу» первый замглавы МИД РФ Владимир Титов.

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«Инициативу наших германских партнеров по задействованию против России механизма так называемых киберсанкций Евросоюза расцениваем как «плохую новость» для российско-германских отношений и международного сотрудничества в сфере информационной безопасности», — отметил дипломат.

По его словам, в Москве «сожалеют, что Берлин выступил в этот раз в качестве застрельщика и локомотива очередного витка рестрикций ЕС против нашей страны».

Говоря о так называемой причастности граждан России к кибератаке, Титов заметил, что посольством РФ были запрошены от германской стороны доказательства вины, которые, однако, так и не были представлены.

«Вместо фактов даны заверения, согласно которым немецкий суд, куда направлены материалы дела, во всем разберется правильно и тогда возможные подозрения обретут юридическую основу в качестве доказательств. Согласно этой порочной логике, у партнеров, похоже, не всё сходится, поскольку тогда возникает вопрос: почему вышеупомянутые санкции инициируются до принятия судебного вердикта?» — подчеркнул замглавы МИДа.

Титов также сообщил, что российская сторона продолжает переписку с германскими партнерами по этому вопросу.

12 июля сообщалось, что Германия призвала страны Европейского союза ввести киберсанкции против якобы причастных к хакерской атаке на бундестаг.

В мае немецкие СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что немецкая генеральная прокуратура объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в соучастии в кибератаке на сети бундестага в 2015 году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле об этом не знают и не в курсе, откуда у немецкой стороны информация о связи этого человека с Главным разведуправлением (ГРУ).

В начале января 2017 года служба защиты конституции ФРГ обвинила российских хакеров в причастности к кибератаке на серверы ОБСЕ.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва считает бреднями утверждения о попытках РФ дестабилизировать ситуацию в ФРГ.

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