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В Ростреестре назвали количество июньских сделок по льготной ипотеке в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Число ипотечных сделок с льготной ставкой 6,5% в Москве по итогам июня превысило 1,2 тыс. Это на 80% больше, чем месяцем раньше, сообщило столичное управление Росреестра.

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Всего в июне зарегистрировано 1231 такая сделка, а в мае — 684, передает ТАСС.

За всё время действия программы льготной ипотеки зарегистрировано почти 2 тыс. сделок.

По словам главы управления Игоря Майданова, льготная ипотека простимулировала спрос как на первичном, так и на ипотечном рынке жилья. Недавнее решение Центробанка о снижении ставки рефинансирования до 4,5% позволит банкам пересмотреть условия кредитования на покупку квартир и на вторичном рынке.

23 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% на жилье в новостройках. Она будет действовать до 1 ноября 2020 года с сохранением льготной процентной ставки на весь срок кредита. В мае депутат Госдумы Евгений Федоров предложил частично расширить ее и на вторичное жилье. По его словам, в ряде регионов существует потребность в новом жилье, но нет нужного количества строящихся домов.

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