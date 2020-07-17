Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
За сутки в России 6 406 человек заболели COVID-19
Армия
Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию банка «Кузнецкий мост»
Общество
10 млн автомобилей проехали по Крымскому мосту
Общество
Количество выздоровевших от COVID-19 пациентов в Москве превысило 169 тысяч
Сюжет:

Более 800 человек заразились коронавирусом на Украине за сутки

0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За минувшие сутки на Украине зафиксировано более 800 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 17 июля в Telegram-канале украинского минздрава «Коронавирус.инфо».

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«За сутки зафиксировано 809 новых случаев», — говорится в сообщении.

838 человек скончались, 11 — выздоровели. Наибольшее количество новых случаев выявлено в Львовской области (132). Этот же регион остается лидером по количеству заболевших за все время пандемии.

В общей сложности, за все время пандемии на Украине зафиксировано 57 264 случая заболевания COVID-19, 1 456 пациентов сконачилсь, 29 769 — выздоровели.

Ранее, 14 июля глава Госпродпотребслужбы столицы Украины Олег Рубан заявил, что карантин, введенный в Киев из-за распространения коронавируса, может продлиться 1,5 года при текущих показателях заболеваемости.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020