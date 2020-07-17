Более 800 человек заразились коронавирусом на Украине за сутки

За минувшие сутки на Украине зафиксировано более 800 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 17 июля в Telegram-канале украинского минздрава «Коронавирус.инфо».

«За сутки зафиксировано 809 новых случаев», — говорится в сообщении.

838 человек скончались, 11 — выздоровели. Наибольшее количество новых случаев выявлено в Львовской области (132). Этот же регион остается лидером по количеству заболевших за все время пандемии.

В общей сложности, за все время пандемии на Украине зафиксировано 57 264 случая заболевания COVID-19, 1 456 пациентов сконачилсь, 29 769 — выздоровели.

Ранее, 14 июля глава Госпродпотребслужбы столицы Украины Олег Рубан заявил, что карантин, введенный в Киев из-за распространения коронавируса, может продлиться 1,5 года при текущих показателях заболеваемости.