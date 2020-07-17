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Количество выздоровевших от COVID-19 пациентов в Москве превысило 169 тысяч
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Количество выздоровевших от COVID-19 пациентов в Москве превысило 169 тысяч

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Столичные врачи вылечили от COVID-19 более 169 тыс. человек. Об этом 17 июля сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 682 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 169 637», — сказала она.

Ранее в пятницу в Роспотребнадзоре сообщили, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России остаются почти 272 тыс. человек.

Распространение вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

В России, по данным портала стопкоронавирус.рф на 17 июля, зарегистрировано 752 797 подтвержденных случаев инфекции, скончались в результате заражения 11 937 человек, выздоровели 531 692 пациента.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8-800-2000-112.

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