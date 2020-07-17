В России заработает сервис управления светофором через смартфон

В России в скором времени заработает приложение для смартфона «Гусеница», позволяющее пешеходам продлить время зеленого сигнала светофора. Об этом 17 июля сообщает Speedme.

Сервис создан с целью обезопасить школьников, идущих на экскурсию по городу. Например, если группа детей не успевает перейти пешеходный переход за время, пока горит зеленый сигнал светофора, то сопровождающий сможет подключиться к нему через смартфон и продлить действие разрешающего сигнала.

Отмечается, что новая система создана на базе «ГЛОНАСС» и уже была опробована в Курске, а до конца года ее тестирование начнется в Москве. В других городах она должна появиться только в следующем году.

Чтобы приложением не смогли воспользоваться с хулиганскими целями, в ближайшее время будут разработаны ограничения для его использования.

3 марта сообщалось, что в России в 2022 году заработает новый сервис информирования водителей о загруженности автомобильных полос.