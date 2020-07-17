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Четыре столичных стационара вернулись к обычному режиму работу

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Фото: Официальный портал мэра Москвы/mos.ru/Юлия Иванко
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Четыре московских стационара возобновили плановый прием пациентов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 17 июля на сайте мэра столицы.

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«На этой неделе к стандартному режиму работы вернулись еще четыре стационара — больница имени В.В. Виноградова, Вороновская больница, филиал Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии — «Клиника имени В.Г. Короленко» на Косинской улице, а также филиал № 3 Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины на 2-й Вольской улице. Стационары уже начали прием — более 100 пациентов поступили на лечение», — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Медицинская помощь будет оказываться по всем направлениям. Сотрудники стационаров сдали тесты на COVID-19 и будут проходить тестирование еженедельно. В ближайшее время к обычному режиму работы, планируется вернуть больницы имени Юдина, имени Иноземцева, имени Боткина, Центр патологии речи и нейрореабилитации, а также еще один корпус в больнице имени Спасокукоцкого.

Отмечается, что к оказанию помощи врачи приступают только после того, как пациент сдаст отрицательный тест на коронавирус. Кроме того, все койки установлены на удаленном расстоянии друг от друга, а все поверхности в помещениях дезинфицируют каждые два часа. Данный стандарт соблюдается во всех больницах, возобновляющих плановый прием пациентов.

Ранее, 30 июня Ракова сообщила, что 10 городских стационаров Москвы, ранее перепрофилированные для пациентов с коронавирусом, вернулись к нормальному режиму работы.

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