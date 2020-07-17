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В МЧС рассказали о способах прогнозирования опасных погодных явлений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Современные технологии позволяют спрогнозировать опасные погодные явления, на основе которых составляются прогнозы чрезвычайных ситуаций, с точностью до семи дней. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что прогнозирование чрезвычайных ситуаций строится на основе фактических и гидрометеорологических параметров. При этом учитывается анализ уязвимых участков инфраструктуры и объектов экономики.

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Также в ведомстве отметили, что пока наиболее точным является прогноз на трое суток, который МЧС России получает от Росгидромета, а также его территориальных органов.

В пресс-службе рассказали, что современное прогнозирование значительно усложняет быстрое изменение климата, а также глобальное потепление, которое увеличивает количество опасных погодных процессов и явлений, всё чаще носящих аномальный характер.

Несмотря на это, министерство проводит весь комплекс необходимых мероприятий по защите населений и территорий от случайных ситуаций природного характера. Для этого используются беспилотные авиасистемы, модели развития возможной обстановки, а также фотографические планы местности.

Кроме того, во всех российских субъектах действует постоянный контроль за уровнем рисков возникновения ЧС, население информируют и оповещают об угрозах неблагоприятных метеоусловий. Также МЧС России обменивается информацией с другими федеральными органами исполнительной власти, муниципальными образованиями и субъектами о прогнозах ЧС природного характера.

Ранее 17 июля в МЧС рассказали, что на территории шести федеральных округов России в результате сильного дождя оказались подтоплены почти 250 жилых домов, 628 приусадебных участков и 54 участка дорог.

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