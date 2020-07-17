В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего мальчика

В Красноярске следователи возбудили уголовное дело по факту похищения 4-летнего ребенка у матери бывшим сожителем. Об этом в четверг, 16 июля, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По предварительной версии, мужчина, проживающий в Краснодарском крае, приехал в Шушенский район к своей бывшей гражданской супруге. Получив согласие матери на небольшую прогулку, он увез 4-летнего мальчика в неизвестном направлении за пределы Красноярского края.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и местонахождение мужчины с ребенком.

1 июня суд заключил под стражу жителя чукотского Анадыря, который обвиняется в похищении двухлетней девочки — ее без присмотра оставили на улице в коляске.