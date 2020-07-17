В России вдвое выросла доля некачественных детских товаров

Доля некачественных товаров для детей и подростков за последние семь лет выросла в два раза. Это данные Роспотребнадзора.

Если в 2013 году всего 5 % этой категории товаров были признаны некачественными, то в 2019 доля составила уже более 10%. В прошлом году эксперты выявили около 7 % игрушек, которые не соответствуют требованиям.

Больше всего нарушений в надзорном ведомстве заметили среди обуви, трикотажных и кожаных изделий. Много замечаний также к маркировке товаров.

Эксперты поясняют, что родители экономят на покупках, а недобросовестные производители в такой ситуации предлагают менее качественную упаковку или детали.