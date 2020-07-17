Упавший с обрыва в реку на Сахалине бензовоз создал экологическую угрозу

Бензовоз упал в реку Пиленга в результате ДТП Смирныховском районе в центральной части Сахалина. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство экологии Сахалинской области.

По предварительной информации ведомства, все содержимое цистерны вылилось в реку. Сейчас инспекторы лесничества оценивают экологическую угрозу.

Отмечается, что водитель успел выпрыгнуть из кабины бензовоза и получил травмы, однако его жизнь вне опасности.

Река Пиленга впадает в Охотское море, поэтому в случае ее загрязнения все вредные вещества попадут туда.

12 июля сообщалось, что три человека погибли при столкновении бензовоза с автомобилем «ВАЗ» столкнулись в воскресенье, 12 июля, под городом Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе.