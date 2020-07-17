NYT сообщила о рекордных 75 тыс. случаев COVID-19 в США за сутки

Более 75 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекции выявлено в США в минувшие сутки, что стало самым высоким суточным показателем в стране с начала пандемии COVID-19. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты сообщила газета The New York Times в пятницу, 17 июля.

При этом предыдущий антирекорд был зафиксирован в среду, 15 июля. По информации Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные открытых источников, а также федеральных и местных властей, в этот день было зарегистрировано 67,4 тыс. случаев заражения.

13 июля сообщалось, что на фоне роста числа заболеваний COVID-19 в американском штате Калифорния вводятся массовые ограничения на работу общественных учреждений.

3 июля главный инфекционный врач, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что скорость распространения коронавируса может увеличиваться в случае его мутации. Эксперт отметил, что на этот счет ведутся споры, но полученные данные, по его мнению, говорят о том, что существует определенная мутация, ускоряющая размножение вируса и увеличивающая концентрацию в организме.

В то же время глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что у коронавируса SARS-CoV-2 в настоящее время нет мутаций, которые могли бы сделать его сильнее.