Синоптики рассказали о погоде в Москве на 17 июля

Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и до 21 градуса тепла ожидают жителей Московского региона в пятницу, 17 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Днем в столице воздух прогреется до 19…21 градуса выше нуля, ночью похолодает до 12 градусов.

В Подмосковье столбики термометров поднимутся до отметки от 17 до 22 градусов, в ночь на субботу ожидается 9 градусов тепла.

Скорость западного и северо-западного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 746 мм ртутного столба.

16 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что вторая половина лета в России будет сопровождаться жаркой погодой.