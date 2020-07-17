Книга племянницы Трампа побила рекорд продаж в США

Посвященная действующему президенту США книга его племянницы Мэри Трамп в первый день продаж была раскуплена тиражом 950 тыс. экземпляров. Об этом сообщило издательство Simon and Schuster.

Отмечается, что в это число включены печатные, цифровые и аудиокопии книги «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире». Издательство назвало это рекордным для себя результатом.

Simon and Schuster обращает внимание на то, что книга племянницы Трампа побила рекорд, установленный ранее мемуарами бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это происходило: мемуары Белого дома». За первую неделю было продано свыше 780 тыс. копий воспоминаний Болтона.