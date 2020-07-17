Прямой эфир
Сюжет:

Книга племянницы Трампа побила рекорд продаж в США

0
Выделить главное
вкл
выкл

Посвященная действующему президенту США книга его племянницы Мэри Трамп в первый день продаж была раскуплена тиражом 950 тыс. экземпляров. Об этом сообщило издательство Simon and Schuster.

Отмечается, что в это число включены печатные, цифровые и аудиокопии книги «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире». Издательство назвало это рекордным для себя результатом.

Simon and Schuster обращает внимание на то, что книга племянницы Трампа побила рекорд, установленный ранее мемуарами бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это происходило: мемуары Белого дома». За первую неделю было продано свыше 780 тыс. копий воспоминаний Болтона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп отменил экономические привилегии для Гонконга
Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020