Книга племянницы Трампа побила рекорд продаж в США

Посвященная действующему президенту США книгa его племянницы Мэри Трамп под названием «Слишком много и всегда малo: как моя семья создалa самого опасного человекa в мирe» в первый день продаж, 14 июля, былa раскупленa тиражом 950 тыс. экземпляров. Об этом в четверг, 16 июля, сообщилa телекомпания СNN co ссылкой на издательский дом Simon and Schuster.

Отмечается, что в числo распроданных экземпляров включены печатные, цифровые и аудиокопии книги. Издательство назвало это рекордным для себя результатом.

Simon and Schuster обращает внимание на то, что книга племянницы Трампа побила рекорд, установленный ранее мемуарами бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это происходило: мемуары Белого дома». За первую неделю было продано свыше 780 тыс. копий воспоминаний Болтона.

Мэри Трамп, которая имеет докторскую степень по клинической психологии, в своей книге выступила с утверждением, что американский лидер из-за негативного влияния семьи лишен способности сопереживать другим людям и страдает от множества комплексов. Автор утверждает, что одним из факторов, сформировавших мировоззрение Дональда Трампа в детские годы, было стремление избежать неодобрения со стороны отца. По словам автора, условия, в которых рос и воспитывался будущий американский лидер, лишили его способности сопереживать, а также обрубили его связь в реальным миром.