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Пушков заявил о потере смысла существования для Украины без России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в пятницу, 17 июля, в своем Telegtram-канале заявил, что Украина без России пропадет.

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Так сенатор отреагировал на слова украинского журналиста Дмитрия Гордона про «уязвимый перед вторжением России Киев».

«Любимая тема украинских политиков и идеологов — грядущее «вторжение России», которого не будет, но которое им столь необходимо, хотя бы в жанре фэнтези», — отметил Пушков.

Такие высказывания он объяснил тем, что без России «теряется смысл существования Украины», поскольку у этой страны нет «другого места в мире, как относительно России».

Россия же, по словам политика, может обойтись без Украины, для нее это не критично, а вот «с Украиной же всё наоборот: без России она пропадет».

«Чем будут торговать тщедушные киевские элиты на мировой арене, если не своей надуманной ролью «щита» Европы от России? Под что, под какое место в мире будут выпрашивать кредиты и транши МВФ, финансовую помощь от ЕС? Под каким предлогом будут проситься в НАТО?» — с иронией заметил Пушков.

В заключение парламентарий подчеркнул, что именно Россия и «фантазии о ее намерениях» придают смысл существованию нынешней Украины. «Украина одержима Россией и является заложницей своей одержимости»,— заключил он.

5 июля командующий боевым флотом Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что ВМС страны готовятся к полномасштабным боевым действиям c Россией, в которых ожидается много потерь военных и гражданского населения.

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