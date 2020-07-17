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В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью

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Фото: REUTERS/Henry Romero
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Власти Венесуэлы подтвердили задержание колумбийского судна с грузом гуманитарной помощи. Об этом говорится в заявлении МИД Боливарианской Республики.

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Отмечается, что Венесуэла готова передать колумбийскому Красному Кресту или Норвежскому совету по делам беженцев гуманитарную помощь, предназначенную для коренных общин в Колумбии.

При этом судно и экипаж венесуэльские власти намерены передать в распоряжении национального суда в связи с предполагаемым совершением правонарушений, пишет «РИА Новости».

Ранее министерство иностранных дел Колумбии сообщило, что судно Cejal 1 перевозило гуманитарную помощь Норвежского совета по делам беженцев для коренных общин, населяющих приграничный район в колумбийском департаменте Гуайния, и было задержано на пограничной реке Риу-Негру.

Колумбийские власти призвали Венесуэлу к соблюдению личной неприкосновенности своих граждан и их возвращению на родину. Кроме того, в Колумбии заявили о нарушении прав на свободную навигацию по общим рекам.

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