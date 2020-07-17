В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом из Донецка

Пять человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса из Донецка в Санкт-Петербург в Елецком районе Липецкой области. Об этом региональное управление МЧС сообщило на своем сайте.

По предварительной информации в автобусе находилось 39 человек, в том числе один ребенок. В результате аварии пять человек пострадали. Трое были госпитализированы с легкими травмами, двое из которых от госпитализации отказались. Еще двое пострадавших получили помощь на месте происшествия.

От администрации Елецкого района для перевозки пассажиров направлены 2 автобуса. Пассажиры будут размещены в гостиничном комплексе. Отмечается, что на месте работают все представители экстренных служб.

Ранее 17 июля сообщалось, что автобус столкнулся с микроавтобусом «Газель» на 375-м км трассы М-4 «Дон» в Елецком муниципальном районе. В результате столкновения рейсовый автобус загорелся.