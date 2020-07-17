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Автобус из Донецка попал в ДТП в Липецкой области

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Фото: МЧС РФ
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Несколько человек пострадали в результате ДТП с рейсовым автобусом из Донецка в Санкт-Петербург на трассе М-4 в Липецкой области. Об этом сообщило региональное управление МЧС России на своем сайте.

По предварительной информации, автобус столкнулся с микроавтобусом «Газель» на 375-м км трассы М-4 «Дон» в Елецком муниципальном районе. В результате столкновения рейсовый автобус загорелся. По информации телеканала РЕН ТВ, пострадали восемь человек.

Причины и обстоятельства происшествия уточняются. Несколько отделений пожарно-спасательных частей региона работают на месте аварии.

16 июля сообщалось, что микроавтобус с выпускниками, которые возвращались после сдачи ЕГЭ, попал в ДТП в Астраханской области. В результате происшествия пострадала одна девушка, ее госпитализировали с переломами.

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