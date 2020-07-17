Netflix назвал 10 своих самых популярных фильмов

Стриминговый сервис Netflix назвал топ-10 самых популярных собственных фильмов на основе данных о количестве просмотров за первые четыре недели после выхода. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает Bloombreg.

Первое место заняла картина «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом (99 млн просмотров), второе — «Птичий короб» с Сандрой Буллок (89 млн). Тройку лидеров замкнуло «Правосудие Спенсера» с Марком Уолбергом (85 млн).

В десятку самых популярных также вошли «Призрачная шестерка» (83 млн), «Загадочное убийство» (73 млн), «Ирландец» (64 млн), «Тройная граница» (63 млн), «Не та девушка» (59 млн), «Платформа» (56 млн) и «Идеальное свидание» (48 млн).

Один просмотр в системе подсчетов Netflix означает, что пользователь включил фильм хотя бы на две минуты.

Все указанные фильмы были выпущены за последние три года, а основная часть — за последние 12 месяцев.

12 июля сообщалось, что Netflix приобрел права на экранизацию повести Стивена Кинга «Телефон мистера Харригана».