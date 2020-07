Microsoft остановила производство консолей Xbox One All-Digital Edition

Компания Microsoft в четверг, 16 июля, объявила о прекращении производства консолей Xbox One X и Xbox One S без дисковода, сообщает издание The Verge.

В компании пояснили, что этот шаг является частью стратегии перехода к консолям следующего поколения.

При этом производство Xbox One S будет продолжено и устройство будет и далее продаваться во всех странах мира.

В мае Microsoft провела онлайн-презентацию геймплейных видеороликов игр, которые выйдут на новой консоли Series X.

В ходе трансляции были показаны игры Bright Memory: Infinite, Dirt 5, Chorus, Madden 21, Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, Call of the Sea, The Ascent, The Medium, Scarlet Nexus, Second Extinction, Yakuza: Like a Dragon, Assassin's Creed Valhalla и другие.

Выпуск консоли нового поколения Xbox Series X, главного конкурента PlayStation 5, запланирован на конец года.