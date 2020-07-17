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Туристы назвали самый опасный транспорт во время пандемии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Самым опасным транспортом для путешествий во время пандемии, согласно опросу туристического онлайн-сервиса Biletix, назван автобус. Об этом в четверг, 16 июля сообщает «РИА Новости».

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Поездки на автобусах пугают 33% респондентов, на втором месте — поезда (29%). Далее в списке следуют круизные лайнеры и самолеты (21% и 14%).

Больше половины опрошенных отметили, что опасность заразиться COVID-19 в путешествии еще остается, поэтому 74% туристов поддерживают сохранение карантинных мер в аэропортах, 71% — в самолетах, 63%— в гостиницах и 53% — на курортах и пляжах.

Однако при этом практически половина респондентов не хотят переплатить за перелет рейсом авиакомпании, которая ввела дополнительные меры санитарной безопасности (55%). Почти столько же (58%) отказываются платить за это отелям и гостиницам.

Ранее в тот же день туроператоры России отметили двукратный рост спроса на экскурсионные туры по стране. Отдых на черноморских курортах — Сочи, Анапа и Крым составляет 95% всех продаж. По отношению к аналогичному периоду 2019 года прирост объема заявок на экскурсионные туры уже составляет по ряду направлений от 60 до 100%.

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