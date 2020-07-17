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Мадридский «Реал» досрочно стал чемпионом Испании по футболу

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Фото: REUTERS/Sergio Perez
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Мадридский футбольный клуб «Реал» досрочно стал чемпионом Испании, обыграв в 37-м туре «Вильярреал». Матч закончился со счетом счетом 2:1, пишет «Газета.ру».

Победу «Реал» одержал на домашнем стадионе, завершив сезон серией из 10 побед. У хозяев дважды отличился Карим Бензема. В составе гостей гол забил Висенте Иборра.

Таким образом, за один тур до финиша сезона Примеры «Реал» опережает ближайшего преследователя — «Барселону» — на семь очков.

Мадридский клуб в 34-й раз в своей истории завоевал чемпионский титул, до этого «Реал» одерживал победу в домашнем чемпионате в 2017 году.

11 июля сообщалось, что в матче 35-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на домашнем поле забил свой 500-й гол под руководством главного тренера Зинедина Зидана.

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